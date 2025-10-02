Auf dem Salchhof: Anna Michel feiert 100. Geburtstag

Das seltene Fest des 100. Geburtstags feierte jetzt Anna Michel auf dem Salchhof. Bei bester Stimmung gab es in herzlicher Runde Kaffee und Kuchen. Dabei wurde auch der Lieblingskuchen der Jubilarin aufgetischt: Sahnetorte mit Ananas.

Geburtstagsfeier mit Ehrengästen

Neben Anna Michels Familie versammelten sich auch Ehrengäste Pfarrer Jan Lazar, Landrat Stefan Rößle sowie Bürgermeister Christoph Schmidt und überbrachten der Jubilarin die Glückwünsche der Pfarrgemeinde, des Landkreises und der politischen Gemeinde. Einen besonderen Dank sprach die Familie an die Gemeinschaftspraxis Harburg und die Diakoniestation Harburg aus, die sich mit ihrem Pflegedienst rührend um die Jubilarin kümmern. Sie erfreut sich insgesamt noch guter Gesundheit.

100 Jahre - Ein Blick zurück

Anna Michel wurde auf dem Salchhof geboren und verbrachte dort ihr gesamtes Leben gemeinsam mit ihrem Mann und den vier Kindern. Das Herzstück war für sie die Landwirtschaft auf dem eigenen Hof, der bis heute seit Generationen fortbesteht. Ausschlaggebend bei der Arbeit waren dabei stets Fleiß und Zusammenhalt. Die Familie stand für Anna Michel stets im Zentrum. Noch heute spricht sie davon, dass das wichtigste der Zusammenhalt der Familie sei. Die Jubilarin hat vier Kinder, neun Enkelkinder und 17 Urenkel. Ihr starker christlicher Glaube war durchweg ein treuer Begleiter in ihrem Leben und ist es bis heute.