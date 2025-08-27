Unfall auf Baustelle: Stahlstange bohrt sich in Bauch

Auf einer privaten Baustelle im Bereich der Gemeinde Wolferstadt hat sich am Dienstag ein Arbeiter durch eine Verkettung unglücklicher Umstände verletzt. Der Unfall ging angesichts der Umstände noch einigermaßen glimpflich ab.

Wie die Polizei berichtet, war der 38-Jährige um 9.30 Uhr auf der Baustelle tätig. Der Mann zog das Kabel eines Betonrüttlers hinter sich her. Dieses zog den aktuellen Erkenntnissen zufolge die Abdeckung eines Installationsschachtes zur Seite. Wenig später fiel der Arbeiter versehentlich in den Schacht und stürzte auf einen aus einer Betondecke stehenden Stab des Bewehrungsstahls. Dadurch wurde die Stange einige Zentimeter tief in den Bauch gerammt.

Ein Rettungswagen brachte das Opfer ins Krankenhaus nach Donauwörth. Dort stellte sich laut Polizei heraus, dass die Verletzungen nicht so schwerwiegend sind. (AZ)