Arbeitslosigkeit sinkt - doch die Unternehmen suchen weiter Mitarbeitende

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Donau-Ries im September 2025 leicht gesunken. Wie Silke Königsberger, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, berichtet, waren zu dieser Zeit insgesamt 2050 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 69 weniger (-3,3 Prozent) als im August und 131 (beziehungsweise 6 Prozent) weniger als noch vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 2,5 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 2,7 Prozent.

Arbeitslosigkeit nach Rechtskreisen

Im so genannten Rechtskreis Sozialgesetzbuch III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 5398 Personen (78 Personen weniger als im Vormonat aber 727 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 4046 Arbeitslose registriert (95 Personen weniger als im Vormonat und 110 Personen weniger als im Vorjahr).

Dynamik am Arbeitsmarkt

Im September meldeten sich insgesamt 648 Personen arbeitslos. Davon kamen 274 Personen direkt aus einer Erwerbstätigkeit und 142 Menschen aus einer Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme. 717 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit im September, davon nahmen 263 eine Erwerbstätigkeit auf und 206 begannen eine Aus- und Weiterbildung.

Gemeldete Arbeitsstellen

Die Unternehmen in unserer Region suchen weiterhin Mitarbeitende: 250 offene Stellen wurden im September neu gemeldet (29 weniger als im Vormonat und 10 weniger als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in folgenden Berufsbereichen: Lagerwirtschaft, Verkauf, Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik, Metallbearbeitung, Maschinen- und Anlagenführer, Maschinenbau, Bediener Hebeeinrichtungen, Berufskraftfahrer Güterverkehr/LKW, Kfz-Technik und Steuerberatung. Aktuell gibt es somit 1513 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur Donauwörth. Bei rund 78 Prozent dieser offenen Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau oder höher. Dagegen haben nur rund 49 Prozent der arbeitslos gemeldeten Personen das entsprechende Qualifikationsniveau.

Ausbildungsmarkt

Finale Zahlen zum Ausbildungsmarkt 2024/2025 stehen erst im kommenden Monat fest. In manchen Berufen ist der Ausbildungsbeginn auch nach September noch möglich. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit unterstützt auch die Jugendlichen, die jetzt noch kurzfristig auf der Suche nach einem Ausbildungsverhältnis sind. Telefon: 0800/4555500. (AZ)