Dem Schützenfest 2025 in Bäumenheim steht nichts mehr im Wege: Alle Hürden genommen!

Kürzlich wurde im Schützenheim der Vereinigten Schützengesellschaft Asbach-Bäumenheim 1900 das Patenbitten mit viel Begeisterung in alter Tradition vollzogen. Anlässlich des bevorstehenden 125-jährigen Vereinsjubiläums baten die Bäumenheimer Schützen die befreundeten Vereine Diana Hamlar und Hubertus Eggelstetten um die Übernahme der Patenschaft. Die Gastvereine wurden am Ortseingang herzlich von den Vorsitzenden und ihrem Schirmherrn empfangen und zogen, begleitet von der Musikkapelle Asbach-Bäumenheim, ins festlich geschmückte Schützenheim ein. In traditioneller Manier, bei der die Schützen auf einem dafür eigens angefertigten Holzbalken knieten, wurde mit Bier und Brotzeit um die Patenschaft gebeten. Der Festausschuss stellte sich vielfältigen Herausforderungen, sehr zur Freude der Zuschauer. Nachdem alle Hürden erfolgreich genommen und einige kulinarische Versprechungen getätigt wurden, stimmten Sebastian Hurle von Hubertus Eggelstetten und Thomas Barfüßer von Diana Hamlar freudig der Patenschaft zu. Zur Feier des Tages zapfte Schirmherr Helmut Schweihofer gekonnt das erste Fass Bier an und alle stießen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit an. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war der "Kampf der Vereine", bei dem die Festjugend die drei Vereine spielerisch herausforderte und das Publikum hervorragend unterhielt. Dem Schützenfest 2025 steht nun wirklich nichts mehr im Weg! Die VSG feiert vom 29. Mai bis 1. Juni 2025 am Festplatz in Asbach-Bäumenheim ihr Vereinsjubiläum mit einem großen Schützenfest. Für diese vier Tage haben die Schützen ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Neben einem großen Festzelt mit Schützengarten wird es verschiedene Bands, Fahrgeschäfte und viele weitere Attraktionen geben. Alle sind recht herzlich eingeladen nächstes Jahr unterhaltsame Stunden im Festzelt oder auch im großen Schützengarten zu verbringen.

