Ehrenmitglieder bei der Wasserwacht Bäumenheim

Erstmals wurden auf einer Jahresversammlung der Wasserwacht Bäumenheim zwei Ehrenmitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft und vielfältigen Tätigkeiten ernannt. Anna Haller, die Vorsitzende der Wasserwacht Bäumenheim, freute sich sehr, dass sie nach der Laudatio des Kreisvorsitzenden der Wasserwacht, Christoph Marx, die Ehrungen überreichen konnte. Alexander Wirkner, seit 1987 Mitglied, war als Vorstandsmitglied jahrelang als Jugendleiter tätig, bevor er die technische Leitung in der Ortsgruppe übernahm. Damit war er zuständig für die Ausbildung und Ausrüstung von Rettungsschwimmern und Wasserrettern. Unverzichtbar war seine tatkräftige Unterstützung bei der Umsetzung von baulichen Maßnahmen und technischen Auf- und Umrüstungen im Bereich der Wasserretter-Ausrüstung. Michael Haller, Mitglied seit 1991, hat die Ortsgruppe wesentlich mit aufgebaut und weiterentwickelt zu dem, was sie heute ist. Mit 860 Mitgliedern zählt die Wasserwacht Bäumenheim zu den großen Ortsgruppen in Bayern. Zahlreiche Ausbildungsangebote im Bereich Schwimmen und Rettungsschwimmen, der Bau der SEG-Garage am Vereinsheim in Asbach-Bäumenheim und der neuen Wachstation am NEG Hamlar basieren auf seinen visionären Ideen und seinem unermüdlichen Durchhaltevermögen.

Wasserwacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bäumenheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Haller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis