Erfolgreiches Jahr für den Schützenverein Asbach-Bäumenheim

Bei der gut besuchten Generalversammlung wurden die Erfolge und Ereignisse des vergangenen Jahres gefeiert. Vorsitzender Mathias Uhl eröffnete die Versammlung und begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder sowie Ehrengäste. In seinem Jahresrückblick dankte Uhl den Vereinsmitgliedern für ihr Engagement und lobte besonders die tatkräftige Unterstützung durch die zahlreichen Helfer im sportlichen und wirtschaftlichen Bereich. Sportwart Franz Müller berichtete von beeindruckenden sportlichen Erfolgen: Der Verein erzielte 13 Top-Ten-Platzierungen bei den Bayerischen Meisterschaften, darunter einen ersten Platz, und konnte sich mit drei Teilnahmen an den Deutschen Meisterschaften erfolgreich behaupten. Ein weiterer Höhepunkt war der erneute Teilnehmerrekord beim Bürgerschießen. Festausschussvorsitzender Frederic Volz zog ebenfalls eine positive Bilanz, und dankte für die tatkräftige Unterstützung beim Patenbitten und stellte das Programm für das kommende Festwochenende vor. Ein besonderer Höhepunkt war das neu geschossene Jubiläumsbild, das über 120 Vereinsmitglieder zeigt. Nach der Begrüßung von weit über 30 Neumitgliedern, wurden feierlich die Auszeichnungen an die Mitglieder verliehen. Neben den Ehrungen für 25- und 40-jährige Mitgliedschaft wurden Xaver Dannemann für 50 Jahre und Günther Hintermeier für bemerkenswerte 60 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt. Höhepunkt des Abends war die Ernennung von Georg Gunkel zum Ehrenmitglied des Vereins – eine wohlverdiente Anerkennung für seine außergewöhnlichen Verdienste. Bürgermeister Paninka würdigte das Engagement des Vereins sowie dessen sportliche Erfolge und bedankte sich für die zuverlässige Unterstützung bei zahlreichen kommunalen Anlässen. Mit einem erfolgreichen Jahr 2024 im Rücken blicken die Schützen voller Freude auf die kommenden Herausforderungen – allen voran das groß geplante 125-jährige Vereinsjubiläum, das vom 29. Mai bis 1. Juni 2025 auf dem Volksfestplatz in Asbach-Bäumenheim gefeiert wird.

