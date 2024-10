Eröffnung der Fotoausstellung "Einfach fotografiert" der Rainer Fotofreunde im Rathaus der Gemeinde

Im Rahmen des 22. Kulturherbstes der Gemeinde, fand zur Eröffnung der Fotoausstellung der Rainer Fotofreunde eine Vernissage im Sitzungssaal statt. Dazu lud Bürgermeister Martin Paninka seine Gemeinderäte, Vorstandsmitglieder, Ehrenbürger und den Gastverein ein. In seiner Ansprache ging er nochmals auf die Wichtigkeit des Kulturherbstes und dessen Bedeutung ein, in dem Er sich auch gleich bei den beiden Kulturreferenten Hans-Robert Schimmer und Julian Bumberger recht herzlich bedankte. Ebenso begrüßt, wurde sein Kollege der Stadt Rain, Bürgermeister Karl Rehm mit Gattin, der mit seinem spontanen Besuch die Verbundenheit zum Ausdruck brachte. „Kultur verbindet Menschen über Grenzen hinweg“, so auch über die Ortsgrenze hinaus. Dazu erläuterte Paninka wie es zu der Kooperation mit den Rainer Fotofreunde zustande kam. Andrea Gehrig, eine Bäumenheimer Fotografin gewann einen internen Wettbewerb, so entstand diese Idee einer Ausstellung. Paninka fiel eine schwarz/weiß Aufnahme von Sylvie Kunz sofort ins Auge und hob es sogleich heraus, dass dieses Gefieder die Geschichte des Ortes prägt und sogleich ein schmunzeln bei den Gästen hervorrief. Dies, wie einige der über dreißig ausgestellten Bildern, wurden extra im Ortskern gemacht. Ebenfalls lobte und bedankte er sich bei Leonie Schröttle, die für die Organisation erstmalig zuständig war. Die Vorsitzende der Rainer Fotofreunde Christine Herz ging, nach der Begrüßung bei Ihrer Rede auf die verschiedensten Aktivitäten des Vereinsleben ein. Sie bedankte sich bei Bürgermeister Martin Paninka dem Rainer Bürgermeister, Andrea Gehrig und dem anwesenden Vorstand, sowie ebenfalls der reibungslose und unkomplizierte Kontakt zu Leonie Schröttle. „Ein Bild wird erst zum Kunstwerk, wenn es gerahmt an der Wand hängt“ Diese Ausstellung steht unter dem Motto „Einfach fotografiert“ und zeigt einen wirklich breiten Querschnitt unserer Fotografie. Nach diesen Worten lud sie die Gäste ein die Galerie zu besuchen. (AZ)

