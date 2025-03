Vor Kurzem fand die Generalversammlung des Schützenvereins Diana Hamlar mit Berichten über das Jahr 2024 im Schützenheim der VSG Bäumenheim statt. 1. Schützenmeister Thomas Barfüßer erinnerte an die Hochwasserkatastrophe am 1. Juni 2024, die Überflutung des vereinseigenen Bogenparcours über einige Wochen und den Wiederaufbau mit sehr viel Eigeninitiative der Mitglieder. Ganz anders verhält sich die Situation mit dem Schützenheim, das entkernt werden musste und seit nun über neun Monaten nicht mehr benutzbar ist. Barfüßer berichtete über die Teilnahme an verschiedenen Feierlichkeiten. Die vereinseigenen Veranstaltungen mussten wegen des Hochwassers fast alle gestrichen werden. Höhepunkt des Vereinslebens war sicherlich das Patenbitten der VSG Bäumenheim. Bei dem Fest Ende Mai 2025 darf der Schützenverein Diana Hamlar Patenverein sein. Sportwart Christian Lix und Jugendsportwart Marco Kunz berichteten über viele Turniere und Meisterschaften, an denen unsere Bogenschützen mit teils sehr großem Erfolg teilgenommen haben. Kassier Andreas Tönnis erläuterte ausführlich die finanzielle Lage unseres Vereins. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden die anwesenden Mitglieder Alexander Scheller und Engelbert Wollinger geehrt. Bereits 40 Jahre sind Brigitte Reitschuster und Michael Wiedemann dem Verein treu. Die Bronzene Sebastiani-Medaille des Bayerischen Sportschützenbunds wurde an Franz Rößner verliehen. Mit großer Spannung wurde das Grußwort des 2. Bürgermeisters der Gemeinde Asbach-Bäumenheim Andreas Mayer erwartet. Mayer konnte nachvollziehen, dass das Jahr 2024 wahrscheinlich das schwierigste Jahr während des über hundertjährigen Bestehens des Vereins war. Die Verzögerung der Sanierungsarbeiten führte er auf die umfangreichen Abstimmungen mit der Versicherungen und die notwendigen Verwaltungsschritte zurück und bat um Verständnis. Mayer stellte den Baubeginn im April unter Federführung eines Generalunternehmers in Aussicht. Fertigstellung soll Ende des Jahres sein.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.