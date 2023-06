Asbach-Bäumenheim, Hamlar

vor 35 Min.

Schüler erleben Maschinen praxisnah in Hamlar

Die Klasse 9d von der Realschule Heilig Kreuz hat den M+E-Infotruck besucht, der zur Zeit bei der Firma Grenzebach in Hamlar steht.

Plus Schüler bedienen moderne Maschinen und werden über Berufe informiert: Der M+E-Infotruck macht bei der Firma Grenzebach in Hamlar Halt. Was genau dahintersteckt.

Von Julia Hofer

In einem Halbkreis stehen Schülerinnen und Schüler einer neunten Klasse um eine computergesteuerte Fräsmaschine herum und ein Mitarbeiter des M+E-Beratungsteams erklärt, wie man die Koordinaten an der Maschine einstellt und anschließend ein Loch bohrt. Danach dürfen sie unter Aufsicht selbst die Maschine programmieren. Aber weshalb dürfen die Schüler eine computergesteuerte Maschine bedienen und was gibt es sonst noch zu sehen?

Der M+E-Infotruck ist ein zweistöckiges Gefährt der Metall- und Elektroarbeitgeber bayme vbm. Auf den zwei Etagen des Lkw-ähnlichen Trucks können Schüler sich über Ausbildungsmöglichkeiten in der Metall- und Elektrobranche informieren und sich auch selbst an Maschinen ausprobieren. Aber nicht nur über Ausbildungen, sondern auch übers Studium klärt das Beraterteam vor Ort auf. „Wir möchten Jugendliche dazu motivieren, dass sie die richtige Ausbildung für sich finden. Wir zeigen ihnen mögliche Ausbildungsberufe und beantworten Fragen. Neulich war auch eine Klasse aus der FOS da. Da sprechen wir dann mehr über Studiengänge“, sagt Berater Jörg Schneider der M+E-Arbeitgeber.

