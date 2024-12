Zur Jahresversammlung der Wasserwacht Bäumenheim konnte die Vorsitzende, Anna Haller, rund 100 Mitglieder und Gäste begrüßen und auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Das Jahr 2024 war vor allem geprägt durch die Überschwemmungen in der Region Anfang Juni. Im Hochwassereinsatz waren 24 Kräfte der Wasserwacht Bäumenheim, in 1050 Stunden halfen sie mit bei Evakuierungen, Sanitätsdiensten, technischen Hilfeleistungen, Damminspektionen und -sicherungsmaßnahmen. Deutlich wurde vor diesem Hintergrund die Wichtigkeit der Wasserretteraus- und Fortbildung, die in der Ortsgruppe wesentlicher Bestandteil der Aktivitäten ist. Neben dem Einsatz bei Wasserrettungsaktionen ist die Verbesserung der Schwimmfähigkeit eine wesentliche Aufgabe der Wasserwacht Bäumenheim. In der Hallenbad-Saison 2023/24 wurden 27 Schwimmkurse gehalten. Insgesamt 50 Ausbilder und Helfer unterstützten über 500 Teilnehmer in Anfänger- und verschiedenen Fortgeschrittenen-Schwimmkursen. Um insbesondere Kinder zu sicheren Schwimmern auszubilden, sollen künftig Schulen und Kindertagesstätten durch spezielle Schwimmkurangebote unterstützt werden. Diese vielfältigen Tätigkeiten können nur mit Hilfe engagierter Vereinsmitglieder gestemmt werden. Anna Haller betonte: „Die Wertschätzung eines jeden Einzelnen für seinen Einsatz ist mir wichtig!“ Sie hatte insgesamt 25 Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften und aktive Mitglieder vorbereitet. Erstmalig in der Geschichte der Ortsgruppe wurden Michael Haller und Alexander Wirkner zu Ehrenmitgliedern ernannt. Bevor es zum gemütlichen Teil des Abends überging, wurde noch der neue Vorstand für die nächsten vier Jahre gewählt: Anna Haller wurde einstimmig als Vorsitzende wieder gewählt. Daneben wurde Maria Karl, Luisa Aumiller, Christian Anton, Johannes Müllner und Lukas Ruider in Vorstandsfunktionen gewählt. Melanie Braun, Boris Wilfert und Nick Frank vervollständigen den Vorstand als Beisitzer.

