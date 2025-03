Tanzformationen zeigen in Harburg ein Showprogramm der Superlative

Was haben atemberaubende Choreografien, kreative Kostüme und jede Menge Emotionen mit 30 Jahren Showformation CATS zu tun? Die Antwort auf diese Frage konnte man am Samstagabend in der Harburger Mehrzweckhalle erleben. In der ausverkauften Halle wurde den Zuschauern ein Showprogramm der Superlative mit namhaften Tanzformationen aus dem südbayerischen Raum geboten. Doch warum Harburg als Austragungsort und nicht die heimatliche Mehrzweckhalle der Blaumeisen in Huisheim? Die Antwort darauf ist ganz einfach: die verfügbare Bühne und die freie Höhe darüber. Die Hebefiguren sind mittlerweile so ausgefeilt, dass sechs Meter Höhe ein absolutes Muss ist.

