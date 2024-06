Auchsesheim

vor 19 Min.

Betriebsunfall: Mann verliert Teil eines Fingers

In einem Betrieb in Auchsesheim kam es am Vormittag zu einem schweren Betriebsunfall mit der Hobelmaschine.

In einem Betrieb in Auchsesheim ist am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr ein schwerer Betriebsunfall passiert. Ein Mann Ende 20 wollte laut Polizei ein Holzstück in einer Hobelmaschine bearbeiten, als das Werkstück plötzlich zerbrach und sein Mittelfinger in die Klinge geriet. Der Finger wurde dabei teilweise abgetrennt. Nach einer Erstversorgung durch eine Rettungswagenbesatzung vor Ort wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum nach Augsburg geflogen. Lebensgefahr bestand glücklicherweise nicht. (AZ)

Themen folgen