Generalversammlung mit Neuwahlen bei den Frohsinn-Schützen in Auchsesheim

Von links: Jonathan Schädle, Gabi Schwertberger, Florian Gentner, Michael Schiffelholz, Laurenz Neiber, Manfred Gentner, Josef Reichensberger, Hubert Metz Foto: Josef Stegmüller

Bei der Generalversammlung des Schützenvereins Frohsinn Auchsesheim konnte Schützenmeister Hubert Metz auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurückblicken. Turnusgemäß standen dieses Jahr auch Neuwahlen an. Im Kern blieb dem Vorstand erhalten. Änderungen ergaben sich auf den Positionen der Kassiere, Sportwarte und der Jugendleiter. Nach 27 Jahren Dienst im Vorstand legte Holger Miehling sein Amt als 2. Kassier in jüngere Hände und machte damit den Weg für Moritz Kopp frei. Die Arbeit der Jugendleitung teilen sich zukünftig Jonathan Hengstebeck, David Klaiber und Kevin Linder. Elias Streb unterstützt in Zukunft als 2. Sportwart Bei den vereinsinternen Wettbewerben konnte sich Michael Schiffelholz im Schießen um den begehrten Adler mit seinen zwei besten Treffern, die in der Summe einen Teiler von 42,7 ergaben, durchsetzen. Wie im Vorjahr sicherte sich Jonathan Hengstebeck den Sieg im Kampf um die Ehre des Vereinsmeisters in der Schützenklasse mit 384 Ringen. Den Titel des Vereinsmeister in der Altersklasse konnte Hubert Metz mit 369 Ringen für sich beanspruchen. Die Seniorenklasse gewann Anton Gerstmeier. Er konnte sich mit 174 Ringen gegen die Konkurrenz durchsetzen. Bei den Jüngsten ging Florian Gentner mit 312 Ringen als Vereinsmeister hervor. Martina Schröttle erkämpfte sich mit 127 Ringen den Vereinsmeistertitel in der Schülerklasse. In der Jugendklasse nahm Lilly Klaiber mit 312 Ringen Rang 1 ein. Außerdem wurde Laurenz Neiber als Bester bei den Junioren ausgezeichnet. 358 Ringe bedeuteten den Sieg in seiner Klasse. Schließlich erkämpfte sich Daniela Gerstmeier mit 347 den Titel des Vereinsmeisters in der Damenklasse. Den Thomas-Kurt-Pokal konnte Michael Schiffelholz mit einem 19 Teiler für sich beanspruchen. Im Tagesordnungspunkt Ehrungen durfte Schützenmeister Hubert Metz schlussendlich noch Manfred Gentner für seiner Verdienste in der Vorstandschaft und auch als aktiver Rundenwettkampf-Schütze mit dem goldenen Sebastianiorden auszeichnen.