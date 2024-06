Auchsesheim, Heißesheim

21:21 Uhr

Donau-Ries: Die Menschen kämpfen an der Hochwasserfront

Rund 400 Menschen packen am Sonntagnachmittag in Auchsesheim mit an. Sie versuchen, den Damm zu sichern.

Plus Die Menschen ringen am Sonntag zu Hunderten mit der Hochwasser-Lage - allem voran in den Siedlungen südlich von Donauwörth, etwa in Auchsesheim und Heißesheim.

Von Thomas Hilgendorf

Die Zusam ist kein Flüßchen, kein Fluß. Nein, sie ist ein Meer. Hier oben auf dem Damm wirkt die Szenerie unwirklich. Irgendwie zwischen Nordseedeich und Apokalypse. Vorne Sonnenschein, hinten, weit oben im Himmel eine dunkle Wolkenfront. Den gut 400 Helferinnen und Helfern auf dem Zusam-Damm in Auchsesheim ist es gleich. Sie schuften bei Regen genauso wie bei Sonnenschein. Einer Frau stehen die Tränen in den Augen. Wenige Meter von hier befindet sich im Neubaugebiet das Haus der Familie. Bricht der Deich, kommen die Fluten.

Nichts ist klar am späten Sonntagnachmittag in Auchsesheim. Es sieht gerade alles friedlich aus. Die Sonne scheint, an der Hauptstraße mitten im Dorf parkt ein Rolls Royce aus den 1930er Jahren, wie für den Sonntagsausflug poliert. Vielleicht steht er zum Abtransport bereit, was realistischer wäre angesichts der Ankündigung einer möglichen Evakuierung des Donauwörther Stadtteils, die die Behörden Samstagnacht veröffentlichten. Bislang sind sie dageblieben, die Auchsesheimer. Und die Lage in diesem kurzen Sonnenscheinmoment gleicht unten im Dorf der oben im Himmel, wo düstere Wolken sich türmen, aber die Sonne gerade eben noch wärmt.

