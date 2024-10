Auto wird von unbekannter Person beim Parken massiv zerkratzt

Ein Auto ist am Montag, 28. Oktober, zwischen 8 Uhr bis 12.15 Uhr, in Wemding beschädigt worden. Eine 56-jährige Frau hatte ihren silberfarbenen Audi A3 auf dem Marktplatz in Wemding geparkt. Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug verursachte laut Polizeibericht – beim Ein- oder Ausparken – einen massiven Streifschaden an der Fahrerseite des Audi. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Beamte der PI Donauwörth leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

