Auto stößt bei Unfall auf B16 mit Lkw zusammen

Auf der B16 bei Genderkingen sind am Montag ein Auto und ein Lastwagen zusammengestoßen. Der Unfall ging durch glückliche Umstände einigermaßen glimpflich ab.

Wie die Polizei berichtet, wollte gegen 10.50 Uhr der Fahrer eines Pkw von Genderkingen kommend auf die B16 in Richtung Rain/Neuburg einbiegen. An der Einmündung zur Bundesstraße rollte der 76-Jährige nach eigenen Angaben mit dem Auto versehentlich auf die Fahrbahn der B16. Dort kollidierte der Wagen mit einem Sattelzug, der auf der in Richtung Rain unterwegs war.

Weder der Rentner, noch der 54-Jährige, der den Laster steuerte, wurden verletzt. Während der Lkw-Fahrer seine Tour fortsetzen konnte, musste der Pkw abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 4000 Euro. (AZ)