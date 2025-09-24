Icon Menü
Auf einmal 955 Jahre alt: So feiert ein überraschendes Jubiläum

Münster

Auf einmal 955 Jahre alt: So feiert Münster ein „überraschendes“ Jubiläum

Ein Historiker findet Erstaunliches über den Ort heraus. Der Bürgermeister reagiert sofort, die Bürger können im kommenden Jahr feiern.
Von Daniel Weigl
    Münster feiert im kommenden Jahr ein Jubiläum.
    Münster feiert im kommenden Jahr ein Jubiläum. Foto: Daniel Weigl

    Ein bekanntes Sprichwort lautet: „Man soll die Feste feiern, wie sie fallen.“ Bei Geburtstagen ist das einfach, denn man weiß in der Regel, wann diese sind. Im Fall der Gemeinde Münster ist dies ein wenig anders, denn man hat erst seit Kurzem Gewissheit, wie alt die Lechgemeinde wirklich ist: Nämlich 954 Jahre. Deshalb bedient sich Münster dem vorher genannten Motto und feiert im nächsten Jahr das 955-jährige Gemeindejubiläum mit einem zweitägigen „Ortsfest“. Doch wie kam es nun zu dieser Erkenntnis?

