Auf einmal 955 Jahre alt: So feiert Münster ein „überraschendes“ Jubiläum

Ein bekanntes Sprichwort lautet: „Man soll die Feste feiern, wie sie fallen.“ Bei Geburtstagen ist das einfach, denn man weiß in der Regel, wann diese sind. Im Fall der Gemeinde Münster ist dies ein wenig anders, denn man hat erst seit Kurzem Gewissheit, wie alt die Lechgemeinde wirklich ist: Nämlich 954 Jahre. Deshalb bedient sich Münster dem vorher genannten Motto und feiert im nächsten Jahr das 955-jährige Gemeindejubiläum mit einem zweitägigen „Ortsfest“. Doch wie kam es nun zu dieser Erkenntnis?

