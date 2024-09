Auffahrunfall im stockenden Verkehr

Am Freitagnachmittag kam es gegen 14.20 Uhr auf der B2 in Fahrtrichtung zu einem Auffahrunfall. Nach Angaben der Polizei passierte er auf Höhe des Schöttle-Hofs aus Unaufmerksamkeit bei stockendem Verkehr. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt und es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Die B2 musste für kurze Zeit komplett gesperrt werden, anschließend wurde die Unfallstelle mit der Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr Berg abgesichert. (AZ)

