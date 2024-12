Auffahrunfall auf Donaubrücke: Zwei Autos stoßen zusammen

Auf der Donaubrücke ist es am Dienstagnachmittag zu einem Zusammenstoß gekommen. Wie die Polizei berichtet, musste eine 58-jährige Autofahrerin gegen 16.15 Uhr auf der Mitte der Donaubrücke in Richtung Augsburger Straße anhalten. Ein nachfolgender 55-Jähriger erkannte das zu spät. Er prallte in das Heck des wartenden Wagens.

Die beiden Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Polizei verwarnte den 55-Jährigen, der den Auffahrunfall verursacht hatte, vor Ort gebührenpflichtig. (AZ)