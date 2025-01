Doppelter Unfall an Ampel im Rückwärtsfahren

In Donauwörth hat sich am Dienstag ein doppelter Auffahrunfall quasi in umgekehrter Richtung ereignet. Es entstand Blechschaden.

Verursacherin war laut Polizei eine 35-Jährige, die in der Berger Vorstadt vor der Kreuzung stand, weil die Ampel auf Rot stand. Die Frau nahm fälschlicherweise an, ihre Handbremse wäre angezogen, und nahm den Fuß vom Bremspedal. Daraufhin rollte der Pkw nach hinten und prallte gegen einen Wagen, in dem eine 48-Jährige saß. Diese wiederum setzte ihr Auto in einer Ausweichreaktion zurück und er stieß gegen das Fahrzeug einer 41-Jährigen. Der Sachschaden blieb wegen der niedrigen Geschwindigkeiten gering. (AZ)