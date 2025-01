Sieben Monate ist es her, dass sich für Maria K. (Name von der Redaktion geändert) das Leben dramatisch geändert hat. „Man wacht auf und nichts ist mehr wie zuvor“, sagt sie heute im Rückblick auf jene schrecklichen Tage und Nächte im Juni. 17 Jahre lang hat die 63-Jährige in Zusum gelebt, dann musste sie alles zurück lassen an Hab und Gut, als das Jahrhunderthochwasser in das Haus eindrang, in dem sie eine Wohnung gemietet hatte. Keller und Erdgeschoss waren überflutet. Auslaufendes Heizöl kontaminierte Möbel, Kleidung, Elektrogeräte und anderes mehr so stark, nichts mehr war zu gebrauchen. Von jetzt auf gleich stand sie ohne alles da.

„Ich wusste nicht, wohin ich mich hätte evakuieren lassen können“, erinnert sich Maria K., „da hat mich mein Vermieter ins Dachgeschoss des Hauses geholt.“ Eineinhalb Wochen lang harrte sie dort aus, war dort vom Wasser eingeschlossen, nicht wissend was später werden sollte. „Ich hab immer wieder geträumt, ich würde ertrinken“, schildert die traumatisierte Frau.

Vergessen ist nichts und auch ihre Seele leidet noch immer. Doch ein tDass sich heute wieder ein Stück weit Normalität eingestellt hat, verdankt sie auch der „Kartei der Not“, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung.