Ausstellung der Fotofreunde 80 in Donauwörth

Elf Fotografinnen und Fotografen wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Sie vereint aber eines: Mit einem Bild mehr zu sagen als mit tausend Worten. Die Elf haben nun ihre besten Werke aus dem Archiv hervorgeholt, die Motive vergrößert und zeigen sie noch bis 10. November in einer Ausstellung im Zeughaus in Donauwörth. „Motivwelten“ nennen die Mitglieder der Fotogruppe 80 ihre Ausstellung, die zum 20. Mal auf das Interesse von Besucherinnen und Besucher hofft.

Es sind zumeist außergewöhnliche Blickwinkel, die Bekanntes zeigen, aber in vielerlei Hinsicht auch den Wandel im Bild widerspiegeln. „Aber alles ist echt“, schmunzelte Sprecher Wolfgang Felkl bei der Vernissage und erteilte gleichzeitig einer Verfälschung, wie sie die künstliche Intelligenz ermöglicht, eine Absage. Das Spektrum der Bilder ist breit gestreut: von einer spektakulären Szene am Rande eines Festivals in München bis hin zu einer geschwungenen Treppe im fernen Shanghai. Aber, so Felkl, man müsse nicht weit gehen, um sein Auge für besondere Motive zu schulen. Gerade im heimischen Bereich böten sich viele Möglichkeiten, seine fotografische Kreativität auszuleben.

Das sind die Aktivitäten der Fotogruppe 80 in Donauwörth

Die Fotogruppe 80 besteht seit 1980 und entstand aus einem Foto-Kurs bei der Volkshochschule Donauwörth. Regelmäßige Treffen, Kurse, Erfahrungsaustausch, Bildbesprechungen, Themenfotografie, Kalenderprojekte und eben das Organisieren von Ausstellungen stehen im Mittelpunkt der Aktivitäten. In jüngster Zeit, so Felkl, sei es gelungen, neue Mitglieder zu gewinnen und dadurch auch neue Sichtweisen zu bekommen.

„Wir sind zu unseren Wurzeln zurückgekehrt“, sagte Felkl bei der Vernissage, treffe man sich doch mittlerweile regelmäßig im Haus für Energie der Volkshochschule. Birgit Rössle als Mitglied der City-Initiative Donauwörth (CID) zeigte sich erfreut, dass die Ausstellung bis 10. November geöffnet ist und damit auch während der Lichternacht am 9. November besucht werden kann.

Mit der Ausstellung der Fotofreunde 80 ist ein Gewinnspiel verbunden

„Wir wollen ihr Feedback“, sagte Felkl im Hinblick auf ein Gewinnspiel zur Ausstellung. Besucherinnen und Besucher können ihre Lieblingsbilder wählen und können am Ende bei etwas Glück ihr Lieblingsbild zu gewinnen. Exponate beigesteuert haben Thomas Deuter, Josef Kessler, Wolfgang Felkl, Werner Kunz, Franz-Josef Trollmann, Karl Ernst, Daniela Mildner, Roland Schwab, Karl-Heinz Müller, Erwin Nitsche und Anna Schönwetter. Die Ausstellung hat täglich jeweils von elf bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet, während der Lichternacht bis Mitternacht.