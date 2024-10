Dieb stiehlt am Fahrbahnrand geparktes Auto

Eine unbekannte Person hat am Mittwoch ein hochwertiges Fahrzeug in Rogling gestohlen. Der blaue Toyota Land Cruiser war am Fahrbahnrand der Wittelsbacher Straße geparkt. Die Zeitungsausträgerin war die letzte, die das Auto gegen 3 Uhr in der Früh sah.

Der Fahrzeugbesitzer merkte laut Polizei gegen 8 Uhr das Fehlen seines Autos. Die Kriminalpolizei Dillingen a. d. Donau bittet unter der 09071/560 um Zeugen. (AZ)