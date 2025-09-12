Icon Menü
Auto erfasst bei Wildunfall nahe Daiting zwei Rehe auf einen Schlag

Daiting

Auto erfasst bei Wildunfall zwei Rehe auf einen Schlag

Nahe Daiting passiert ein weiterer Unfall mit Rehen. Allerdings sind dieses Mal gleich zwei Tiere betroffen.
    Zwei Rehe auf einen Schlag sind nahe Daiting mit einem Auto zusammengestoßen. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    In den frühen Morgenstunden des Freitag ist auf der Kreisstraße nahe Daiting ein nicht alltäglicher Wildunfall passiert. Nach Angaben der Polizei war um 5.55 Uhr ein 19-Jähriger mit seinem Auto von Gansheim in Richtung Daiting unterwegs. Auf Höhe der Nachermühle sprangen unmittelbar vor dem Pkw zwei Rehe von links auf die Straße. Der Wagen erfasste beide Tiere.

    Die rannten nach dem Anprall in unterschiedliche Richtungen davon. Beamte der PI Donauwörth informierten die zuständigen Jagdpächter, um die wahrscheinlich verletzten Tiere zu suchen. Der 19-Jährige gab an, unverletzt geblieben zu sein. Der Sachschaden an dem Wagen wird auf 3000 Euro geschätzt (AZ)

