Auto erfasst Fußgänger: Tödlicher Unfall auf B16

Schrecklicher Unfall auf der B16 nahe dem Donauwörther Stadtteil Riedlingen: Ein Auto hat am Samstagabend einen Fußgänger erfasst, der die Straße überquerte. Der Mann kam ums Leben.

Das Unglück passierte nach ersten Erkenntnissen der Polizei um kurz nach 21 Uhr auf der Kreuzung der Bundesstraße mit der Hauselbergstraße und der Zufahrt zum Naherholungsgebiet am Posthof. Der Passant lief von der Seite vom Posthof her offenbar mitten über die Kreuzung. Kurz bevor er direkt an der Tankstelle die Hauselbergstraße erreichte, kam von Donauwörth her der Pkw eines Pizza-Lieferdienstes. Der Wagen erfasste den Fußgänger mit großer Wucht. Er wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und flog dann in den Grünstreifen. Der Mann war dem Vernehmen nach auf der Stelle tot. Der Pizzalieferant brachte sein Auto erst rund 150 Meter auf der B16 zum Stehen.

Zahlreiche Rettungskräfte nach Unfall auf B16 bei Riedlingen im Einsatz

Neben Polizei, Notärztin und Rettungsdienst eilten auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Riedlingen, Donauwörth und Donaumünster/Erlingshofen zu der Unfallstelle. Die Bundesstraße ist komplett gesperrt. Dies dürfte dies bis in die Nachstunden hinein so bleiben. Die Feuerwehren leuchten den Unglücksort aus und leiten den Verkehr um. Ein Sachverständiger wurde vor Ort bestellt, um ein unfallanalytisches Gutachten zu erstellen.

Icon Vergrößern In diesem Bereich erfasste nahe Riedlingen ein Auto am Samstagabend den Fußgänger. Foto: Wolfgang Widemann Icon Schließen Schließen In diesem Bereich erfasste nahe Riedlingen ein Auto am Samstagabend den Fußgänger. Foto: Wolfgang Widemann

Während der Einsatz läuft, herrscht nur wenige Meter weiter an der Tankstelle Hochbetrieb. Sie dient Dutzenden von jungen Menschen als Treffpunkt. Im Bereich der Kreuzung gilt für Fahrzeuge auf der Bundesstraße Tempo 60, da dort regelmäßig Fußgänger und Radler die Fahrbahn überqueren. Die Polizei wies in den vergangenen Jahren wiederholt darauf hin, dass es sich um einen neuralgischen Punkt handle. (wwi)