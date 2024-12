Unfall beim Einparken: Auto steht da, Verursacher ist weg

Auf dem Parkplatz an der Wallfahrtskirche Maria Brünnlein bei Wemding hat ein Pkw-Fahrer am Zweiten Weihnachtsfeiertag einen Unfall verursacht, sich aber nicht weiter darum gekümmert. Opfer der Unfallflucht war ein 41-Jähriger, der zur Mittagszeit sein Auto dort abstellte. Als der Mann gegen 13.20 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er an diesem einen Streifschaden an der Fahrerseite fest. Dieser beläuft sich auf schätzungsweise 3000 Euro.

Da das Schadensbild zu einem daneben geparkten, schwarzen Dacia passte, kontaktierte die Polizei dessen Halter. Die Polizei konnte den 57-Jährigen als wahrscheinlichen Verursacher identifizieren. Die Beamten zeigten ihn wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle an. (AZ)