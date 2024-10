Unfall in Asbach-Bäumenheim: Autofahrer bringt Radlerin zu Fall

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch in Asbach-Bäumenheim gekommen. Gegen 4.30 Uhr bog ein Autofahrer bei Beginn der neuen Umgehungsstraße nach rechts in Richtung Rudolf-Diesel-Straße ab. Hierbei übersah er eine Radfahrerin, welche auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg in dieselbe Richtung unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin die 48-jährige Frau vom Fahrrad stürzte. Sie wurde zur ärztlichen Abklärung auf eventuelle Brüche oder innere Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw des 62-jährigen Fahrzeugführers entstand laut Polizei ein minimaler Schaden. (AZ)