Steine auf der B2: Autofahrer kommt bei Unfall glimpflich davon

Auf der B2 bei Donauwörth ist es am Mittwoch zu einem Unfall gekommen. Ein Autofahrerwar gegen 13.05 Uhr in Richtung Süden unterwegs. Dabei fuhr er auf dem rechten der zwei Fahrstreifen. In Höhe der Ausfahrt „Parkstadt“ rollten die rechten Reifen des BMW über mehrere Steine, welche auf der Fahrbahn lagen. Hierdurch platzte der vordere Reifen.

Ein Schaden entstand auch am Hinterreifen. Dem 28-jährigen Autofahrer gelang es, seinen Wagen in der nächsten Nothaltebuch gefahrlos anzuhalten. Wie die handgroßen Steine auf die Fahrbahn gelangten oder ob es sich hier um verlorene Ladung handelt, konnte die Polizei bislang nicht ermitteln. Die Polizei Donauwörth bittet unter 0906/70667-0 um Hinweise. (AZ)