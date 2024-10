18-Jähriger landet bei Unfall mit Auto auf der Leitplanke

Ein junger Autofahrer hat am Montagabend gegen 20.30 Uhr in Mertingen einen nicht alltäglichen Unfall gebaut. Nach Angaben der Polizei fuhr der 18-Jährige auf der Bäumenheimer Straße in Richtung Süden, als er etwa 50 Meter nach der Bahnhofstraße aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mann landete mit seinem BMW auf der Leitplanke.

Das Auto wurde stark beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf circa 8000 Euro. Das Auto musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Durch den Aufprall lief aus dem BMW Treibstoff aus, weswegen auch die die Freiwillige Feuerwehr Mertingen anrücken musste. (AZ)