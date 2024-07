Betrunken und ohne Führerschein in nicht versichertem Auto

Die Polizei hat am Samstagabend in Asbach-Bäumenheim zwei Männer erwischt, der sich gleich mehrfach strafbar machten. Bei der Verkehrskontrolle gegen 20.45 Uhr räumte der 37-Jährige, der am Steuer des Autos saß, sofort ein, keinen Führerschein zu besitzen. Zudem ergab ein Alkohol-Schnelltest einen Wert von knapp 0,9 Promille.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den Pkw kein Versicherungsschutz bestand. Die Polizisten entstempelten die Kfz-Kennzeichen deshalb noch vor Ort und unterbanden die Weiterfahrt. Der 37-Jährige hat nun eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitsverfahrens wegen des Alkoholwerts am Hals.

Ärger bekommt auch der mit im Fahrzeug sitzende Halter des Wagens - und zwar wegen des Verdachts des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)