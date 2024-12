Schlammiger Untergrund: Autofahrer prallt bei Unfall in Zaun

Eine unbekannte Person ist am Montagfrüh in Riedlingen gegen einen Zaun gefahren. Um 7.45 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie der Fahrer eines weißen Pkw auf schlammigem Untergrund gegen die Begrenzung des Anwesens in der Tannenbergstraße prallte. Da mehrere Zaunelemente aus der Verankerung gerissen wurden, entstand ein erheblicher Schaden von geschätzten 4000 Euro.

Der Zeuge sprach den Fahrer an, dieser flüchtete jedoch. Bei dem Pkw des Verursachers soll es sich laut Zeugenaussagen um einen weißen Kombi, vermutlich der Marke Skoda, mit Zulassung im Landkreis Günzburg (GZ) handeln, dessen Fahrer zu einer nahegelegenen Photovoltaikanlage wollte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Verursacher bzw. dessen Pkw geben kann, wird gebeten, sich unter der 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)