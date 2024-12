Autofahrer stirbt bei Unfall auf Staatsstraße: Auto prallt gegen Baum

Ein Mann ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2214 ums Leben gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 39-Jährige aus dem nördlichen Landkreis gegen 21.30 Uhr von Wemding in Richtung Monheim. Kurz vor Waldende kam er zunächst aus ungeklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung nach rechts ins Bankett. Im Anschluss daran verlor er die Kontrolle über seinen Pkw fuhr nach links auf die Gegenfahrbahn und schließlich in den dort befindlichen Wald.

Dort prallte er mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum und kam neben diesem zum Stehen. Zufällig kurz darauf vorbeifahrende Ersthelfer erkannten den beschädigten Pkw im Wald und leisteten Erste Hilfe. Die hinzugezogenen Rettungskräfte versuchten den Mann noch zu reanimieren, mussten diese Maßnahme jedoch erfolglos abbrechen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth, welche am Unfallort durch einen Gutachter unterstützt wurden.

Staatsstraße zwischen Wemding und Monheim nach Unfall mehrere Stunden gesperrt

Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Wemding, Monheim, Nußbühl und Otting waren mit insgesamt 50 Mann im Einsatz. Zudem befanden sich zur Versorgung der Ersthelfer insgesamt zehn Rettungskräfte an der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Staatsstraße musste für insgesamt dreieinhalb Stunden gesperrt werden. (AZ)