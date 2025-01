Autofahrer ist zu schnell und hat verbotenes Messer bei sich

Gleich doppelt strafbar gemacht hat sich ein Autofharer, den die Polizei in der Nacht auf Mittwoch in Erlingshofen stoppte. Der 27-Jährige war zu schnell und hatte einen verbotenen Gegenstand dabei.

Die Beamten führten in der Donauwörther Straße Geschwindigkeitsmessungen mit einer Laserpistole durch. Dabei fiel um 0.55 Uhr der junge Mann auf. Er war mit seinem Pkw zu schnell. Die Polizisten hielten ihn an und erblickten in dem Wagen ein sogenanntes Einhandmesser. Das Mitführen eines solchen stellt einen Verstoß gegen das Waffengesetz dar. (AZ)