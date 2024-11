Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab – und landet im Graben

Eine Autofahrerin hat am Mittwochmorgen in Wörnitzstein einen Unfall verursacht. Um 6.05 Uhr war die 41-Jährige auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Wörnitzstein und Donauwörth unterwegs, als sie in der Nähe der Siedlung „Am Weinberg“ ohne fremden Einfluss nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Wagen landete im Straßengraben. Die Folge war laut Polizei ein nicht unerheblicher Flurschaden. Die Frau blieb unverletzt. Ihr nicht mehr fahrbereiter Pkw musste geborgen und abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. 15 Einsatzkräfte der Ortsteilfeuerwehr Wörnitzstein waren vor Ort. (AZ)