Autofahrerin mit fast zwei Promille in Donauwörth unterwegs

Polizisten haben Sonntagnacht eine Autofahrerin in Donauwörth aus dem Verkehr gezogen. Der Wagen fiel den Beamten gegen 1 Uhr in der Dr.-Friedrich-Drechsler-Straße auf, da er ausschließlich mit einer sehr hohen Motordrehzahl unterwegs war. Die Fahrerin fuhr von einem Parkplatz eines Baumarktes los und blieb schließlich neben dem Streifenwagen an der dortigen Asylbewerberunterkunft stehen.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten bei der 37-jährigen Fahrerin starken Alkoholgeruch fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an. Strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr wurden eingeleitet. (AZ)