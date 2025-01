Ende einer Ära: Die Bäckerei Neuner schließt nach 134 Jahren

Der kleine Laden hat stets eine zentrale Position eingenommen, im Ort und im Alltagsleben von Generationen von Kaisheimern. Kinder sind mit den Brezen, die hier gebacken wurden, groß geworden, im Café haben sich spätere Ehepaare gefunden. Doch jetzt bleibt der Ofen aus in der Bäckerei Neuner am Münsterplatz in Kaisheim. Inhaberin Michaela Schödl erklärt, warum das Geschäft schließt.

