Bäckerinnung vor großen Herausforderungen

„Derzeit treibt uns die Frage um, wie sich die Zukunft für die handwerklichen Bäckereien gestaltet.“ Wenn Rupert Diethei, Obermeister der Bäckerinnung Nordschwaben nach vorne blickt, macht ihm - aber auch seinen Kollegen - der Gedanke zu schaffen, wie es weitergeht. Und das in mehrerlei Hinsicht. „Viel Arbeit und immer weniger Mitarbeitende machen den Unternehmen zu schaffen“, sagt er. „Hinzu kommt, dass die Bürokratie die Firmen immer stärker belastet. Auch die Gestaltung der Nachfolge ist für einige Betriebe ein Problem.“

Diethei und seine Vorstandskollegen der Bäckerinnung hatten jetzt ein interessantes Programm für die Mitgliederversammlung zusammengestellt, um den Fokus auf die aktuelle und zukünftige Lage der Branche zu richten. Im Mittelpunkt standen Vorträge zur Energieversorgung und den Leistungen des Landesinnungsverbandes für die Unternehmen. In seinem Jahresbericht ließ Diethei die Arbeit der Innung in den vergangenen zwölf Monaten Revue passieren.

Die Freisprechfeier für die angehenden Bäckerinnen und Bäcker sowie die Fachverkaufskräfte hatte im Juli 2023 in der Berufsschule Höchstädt stattgefunden. Dort wurden auch goldene Meisterbriefe an verdiente Bäckermeister verliehen. Traditionell wurden die Brot- und Stollenprüfungen abgehalten und Vertreter der Innung beteiligten sich an den Nachwuchswerbemaßnahmen der Kreishandwerkerschaft.

Energie- und Materialkosten lassen die Gewinne schrumpfen

Stephan Kopp, Geschäftsführer des Landesinnungsverbands, kennt die Sorgen der mittelständischen Betriebe genau. „Die Umsätze im Bäckerhandwerk sind zwar leicht gestiegen, aber die stark angezogenen Preise für Gas, Strom oder auch Grundmaterialien wie Mehl, lassen die Margen schrumpfen. Ebenso setzen Discounterunternehmen mit Backstationen den Bäckereien zu,“ sagte er.

Aus diesem Grund seien auch die Betriebszahlen rückläufig. Kopp warb für das Unternehmertum im Bäckerhandwerk, das als kreativer Beruf große Entfaltungsmöglichkeiten böte. Um den Fachkräftemangel etwas abzufedern, habe der Landesinnungsverband eine Kooperation mit einer Agentur eingegangen. Diese vermittle, volljährige und gut deutschsprechende junge Menschen aus Vietnam oder Marokko, die in Deutschland eine Ausbildung absolvieren möchten. Auch über die politische Arbeit berichtete Kopp und stellte die Beratungsleistungen des Landesverbandes vor. Er ermunterte die Unternehmer sich bei Fragen an den Landesinnungsverband zu wenden.

Zum Thema Energieversorgung der Zukunft sprach Betriebsberater Helmut Weißgerber und zeigte auf, wie Bäckereien bei der Gebäudeheizung neue Wege gehen könnten. Gabi Markert, Repräsentantin der Firma Senertec aus Schweinfurt, zeigte dies am Beispiel der Kraftwärmekopplung auf. Sie informierte auch über die Möglichkeiten von Förderungen.

Öffentliche Stollenprüfung im November in Nördlingen

Eine Besonderheit plant die Bäckerinnung Nordschwaben für den November. An drei Tagen in Folge können interessierte Bürgerinnen und Bürger im Rathausgewölbe in Nördlingen die Arbeit des Brot- und Stollenprüfers verfolgen. Andreas Haußer, der stellvertretende Obermeister der Innung stellte das Projekt vor: „Interessierte Gäste können den Prüfern über die Schulter blicken und wir verlosen vorab fünf Mitmachplätze für Stollen, die in privaten Haushalten angefertigt worden sind. Während der Prüfung bieten wir Glühwein an, damit die Unterhaltung nicht zu kurz kommt“. Für Bäckereien, die weiter von Nördlingen entfernt ansässig sind, ist ein Abholservice der Produkte geplant.

Ein besonderes Dankeschön richtete Obermeister Diethei und Vize Haußer an die beiden Mitglieder des Gesellenprüfungsausschusses Rainer Wittke und Magnus Langenmaier. Sie hatten sich über viele Jahre für das Bäckerhandwerk in Nordschwaben eingesetzt.

Solides Wirtschaften attestierte Christoph Schweyer, der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben den Verantwortlichen der Innung bei der Jahresrechnung 2023. „Dieses gewissenhafte Vorgehen werden wir weiter verfolgen,“ sagte Schweyer bei der Präsentation des Haushaltsplanes 2024. Ziel sei es, die Aufgaben der Innung im Interesse der Mitgliedsbetriebe zu erfüllen. (AZ)