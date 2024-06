Bäumenheim

vor 32 Min.

Einweihung der neuen Sparkassen Geschäftsstelle in Bäumenheim

Plus Die Sparkasse in Bäumenheim bereichert mit einem Neubau den zentralen Marktplatz der Gemeinde. "Ein Bekenntnis zu Bäumenheim als Wirtschaftsstandort."

Von Lisa Fricke

Auf dem Marktplatz in Bäumenheim gibt es eine neue Sparkassen-Geschäftsstelle. Sie wurde jetzt nach vierjähriger Bauzeit eröffnet. Zusammen mit ihren Gästen freuten sich der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Donauwörth, Johann Natzer, Vorstandsmitglied Michael Scholz und die neue Leiterin der Geschäftsstelle in Bäumenheim, Petra Michel, und ihr Team über diesen Anlass, zu feiern. Auch Bürgermeister Martin Paninka, Ulrich Reiter, Geschäftsführer der Ulrich Reitenberger Bau GmbH, und sein Team sowie Georg Abele vom Planungsbüro Irmler und viele weitere waren vor Ort.

Bereits seit 1986 ist die Sparkasse mit einer eigenen Geschäftsstelle in Asbach-Bäumenheim präsent. Vor knapp acht Jahren war der erste Termin mit der Baufirma, wie der Geschäftsführer des Baugeschäfts Reiter sich erinnert. Ursprünglich ging es um die Gestaltung der neuen Mitte in Bäumenheim. Um hier jedoch einen Neubau zu verwirklichen, brauchte man das Gebäude der Sparkasse. Doch dieses “Abreißen und etwas neues machen” kam nicht sofort gut an. Denn die alte Geschäftsstelle war ursprünglich noch gut in Betrieb.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen