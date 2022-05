Bäumenheim

15:41 Uhr

Hacker-Angriff legt Firma Agco in Bäumenheim lahm

Stillstand im Agco-Werk in Asbach-Bäumenheim: Wegen eines Hacker-Angriffs auf den internationalen Landmaschinen-Konzern geht in der Fabrik seit Donnerstag nichts mehr.

Plus Weil beim Traktorenhersteller Agco in Asbach-Bäumenheim kein Computer mehr funktioniert, ist die Fabrik geschlossen. Der ganze Landmaschinen-Konzern ist betroffen.

Von Wolfgang Widemann

Es ist der Alptraum einer jeden Firma: Unbekannte verschaffen sich heimlich Zugang zum Computer-Netzwerk des Betriebs, spähen diesen aus oder legen ihn lahm. Solche Hacker-Angriffe sind gar nicht so selten. Nun hat es einen der größten Arbeitgeber in Nordschwaben erwischt – und zwar richtig. Bei Agco in Asbach-Bäumenheim steht seit Donnerstag die Fabrik still. Betroffen ist aber nicht nur der Standort im Donau-Ries-Kreis, sondern der gesamte Landmaschinen-Konzern, der weltweit aktiv ist.

