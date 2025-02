Gemeinderat Bäumenheim sagt "Ja" zum neue Hallenbad

Bürgermeister Martin Paninka zeigte sich überrascht: „Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt, dass die Stühle nicht ausreichen!“ Die große Anzahl der Bürgerinnen und Bürger, die sich zur Gemeinderatssitzung im Bäumenheimer Rathaus eingefunden hatten, illustrierte das Interesse vor allem an einem Tagesordnungspunkt – der Information, Beratung und Beschlussfassung über den Bau und den Betrieb eines neuen Hallenbades.

Es ist ein Thema, das die Industriegemeinde bereits seit vielen Jahren umtreibt: Schon 2016 begannen die Diskussionen, ob es sinnvoller sei, das bestehende Bad zu sanieren oder einen Neubau zu realisieren. Nach der 2019 getroffenen Grundsatzentscheidung, neu zu bauen, wurden in den nächsten Jahren die Nachbarkommunen Mertingen und Oberndorf mit ins Boot geholt, damit die Errichtung eines interkommunalen Bades möglich ist. Ein Fragezeichen steht immer noch hinter einer möglichen Beteiligung von Tapfheim.

Bäumenheim hat 73 Prozent der 11,4 Millionen Euro Kosten aufzubringen

Wichtige Bausteine zur Finanzierung des mit 28,7 Millionen Euro kalkulierten Großprojekts seien, so Paninka, die vom Bund zugesagten sechs Millionen Euro aus dem SJK-Programm (Sport-Jugend-Kultur) sowie 3,25 Millionen Euro aus dem Förderprogramm FAG (Finanzausgleichsgesetz) des Freistaats. Noch zu klären sei eine mit 3,2 Millionen veranschlagte Beteiligung des Landkreises, sodass den beteiligten Gemeinden dann ein Betrag von 11,4 Millionen Euro verbliebe, von dem Asbach-Bäumenheim nach dem aktuellen Vorschlag zur Kostenverteilung mit über 73 Prozent den Löwenanteil aufzubringen hätte.

Über die Details des Neubauprojekts informierte Andreas Löweneck vom Büro „L+S Architekten“ in München, das sich auf die Planung von Hallen- und Freibädern spezialisiert hat. Demnach soll das Hallenbad in baulichem Kontext zur ebenfalls neu zu errichtenden Schule am Josef-Dunau-Ring entstehen, und zwar im südlichen Bereich des Areals, das im Osten vom bestehenden Turnhallengebäude (mit dann stillgelegter Schwimmhalle im Erdgeschoß) und im Norden vom neuen Schulhaus begrenzt werden wird.

Icon Vergrößern So sieht der Grundriss des Erdgeschoss des neuen Hallenbads in Bäumenheim aus. Foto: Krug Grossmann Architekten Icon Schließen Schließen So sieht der Grundriss des Erdgeschoss des neuen Hallenbads in Bäumenheim aus. Foto: Krug Grossmann Architekten

Ein 25-Meter-Becken mit sechs Bahnen soll entstehen

Neben einem 25-Meter-Becken mit sechs Bahnen und einem Teilhubboden, der eine variable Wassertiefe zwischen null und zwei Metern ermöglichen wird, soll ein Schwimmlernbecken mit einer Wassertiefe zwischen 0,60 und 1,32 Metern entstehen. Zudem sind Sammel- und Wechselumkleiden, ein kleiner Kiosk und ein Saunabereich im Obergeschoss vorgesehen, so Löweneck.

Das Fassadenkonzept ist in Abstimmung mit den Schulplanern mit viel Holz und großen Glasflächen geplant, während sich für die Konstruktion des Gebäudes eine Massivbauweise mit Beton in allen Nassbereichen und eine Beckenkonstruktion aus Edelstahl bewährt hat. Auf Nachfrage von Gemeinderat Hansrobert Schimmer (BfB) stellte Löweneck eine Fertigstellung bis 2028 in Aussicht – die sei auch notwendig, da das SJK-Förderprogramm diese Zeitschiene vorschreibe.

Lobende Worte für die Planungen kamen von Andreas Mayer (CSU). „Es ist eine Super-Sache, dass wir jetzt schon so weit sind! Wir fühlen uns von Ihnen als Architekturbüro sehr gut beraten“, sprach er Löweneck ein Kompliment aus und bedankte sich im selben Atemzug bei den Nachbargemeinden Mertingen und Oberndorf für die Unterstützung des Projekts.

Langanhaltender Applaus aus den Zuschauerreihen

„Ich stehe ja dem Gesamtprojekt sehr kritisch gegenüber, aber verschiedene Aspekte haben mich ins Grübeln gebracht“, meldete sich Manfred Seel (BSW) zu Wort. Der höhere Freizeitwert, die stattlichen Zuschüsse und die schlechte bauliche Substanz des bestehenden Bades seien schon Argumente für einen Neubau, insbesondere sehe er aber den Schwimmunterricht von herausragendem Wert. „Deswegen werde ich zumindest dem Neubau des Hallenbads zustimmen“, resümierte er.

Nicht ganz ohne Bauchschmerzen war auch Stefan Reicherzer (CSU). „Das Hallenbad sehe ich schon als notwendig an. Aber mir wäre es lieber gewesen, wenn die Schule erst in 15, 20 Jahren gekommen wäre“, warf das Ratsmitglied ein. Den Beschluss, das Hallenbad nach dem vorläufigem Planungsstand gemeinsam mit Mertingen und Oberndorf zu errichten, fasste das Ratsgremium schließlich einstimmig – und durfte sich anschließend über einen alles andere als alltäglichen langanhaltenden Applaus aus den Reihen der Zuhörer freuen.