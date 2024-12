Die alten Genehmigungen laufen aus, es müssen also neue Beschlüsse her – was soll mit dem Niederschlagswasser passieren, das sich auf den Kreisstraßen im Gemeindegebiet außerhalb der geschlossenen Ortschaften abregnet? Mit dieser Frage hatte sich der Bäumenheimer Gemeinderat bei seiner aktuellen Sitzung zu beschäftigen.

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Niederschlagswasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christian Scholz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis