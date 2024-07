Nach Oberleitungsschaden: Züge fahren vermutlich ab Samstag

Nach dem Oberleitungsschaden, der den Zugverkehr zwischen Donauwörth und Augsburg eine Woche lang zum Erliegen brachte, scheint es auch am Freitag so, als könnte der Zugverkehr ab Samstag wieder aufgenommen werden. Das bestätigt auch Winfried Karg von Arverio am Freitagnachmittag. Trotzdem rate er dazu, vor der Fahrt zum Bahnhof in den Online-Fahrplänen zu überprüfen, ob der entsprechende Zug tatsächlich planmäßig fahre. Auch auf der Webseite des Unternehmens unter www.arverio-by.de/ wird informiert, sobald der Zugverkehr wieder läuft. Aktuell ist oben auf der Startseite ein durchlaufendes Banner zu sehen, das über den Oberleitungsschaden informiert. Dieses werde von der rund um die Uhr besetzten Zentrale angepasst, sobald der Zugverkehr wieder aufgenommen werde, so Karg. Die Deutsche Bahn war am Freitagnachmittag nicht mehr zu erreichen. (lrs)

