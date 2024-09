Kita-Erweiterung in Huisheim: Millionenprojekt hat begonnen

In der Kindertagesstätte St. Marien in Huisheim geht es wirklich eng zu. Eine der Kindergartengruppen ist mit Sondergenehmigung des Landratsamts seit mehreren Jahren im Turnraum einquartiert. Trifft sich das Personal zu einer Besprechung, muss diese auf den kleinen Möbeln, die eigentlich für die Kinder gedacht sind, erfolgen. Diese Zustände sollen sich in absehbarer Zeit ändern. Nun haben die Bauarbeiten für die Erweiterung der Kita begonnen. Das Millionenprojekt stellt für die Kommune einen Kraftakt dar.

