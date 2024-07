Stadt Rain bringt Baugebiet „Mittelfeld“ auf den Weg

Die Stadt Rain will sich am südlichen Ortsrand um ein Baugebiet vergrößern, dessen Bebauungsplan seit neun Jahren in der Schublade liegt. 2015 war das Projekt „Mittelfeld“ zunächst zurückgestellt worden - auch wegen diverser Widerstände und Bedenken aus den Reihen der Anlieger. Die Baugebiete „Unterer Kirschbaumweg“ und „Maximilianstraße II“ wurden vorher realisiert. Jetzt allerdings wird diese „Karteileiche“ wiederbelebt. Der Stadtrat brachte am Dienstag das Vorhaben erneut auf den Weg.

