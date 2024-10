Eine Vielzahl von Bauprojekten befindet sich in Tapfheim und seinen Ortsteilen auf der Zielgeraden. Bis Ende des Jahres sollen alle zum Abschluss gebracht werden. „Wir sind zuversichtlich, dass einiges bis dahin fertig sein wird“, sagt Bürgermeister Marcus Späth, dessen Hauptaugenmerk derzeit dem Bereich an der Kessel in Erlingshofen gilt.

