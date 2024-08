Von Baggerschaufel eingeklemmt: Bauarbeiter schwer verletzt

Bei Bauarbeiten auf dem Schulhof in Oberndorf wurde ein Mann am Freitagvormittag schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Arbeiten mit einem Minibagger ausgeführt. Offenbar verrutschte der Baggerfahrer mit dem Arm seiner Maschine versehentlich eine Dachplatte des dortigen Brotbackhäuschens. Diese wollte der Baggerfahrer wieder geraderücken und beugte sich aus dem Führerhaus seines Baggers. Hierbei blieb er mit seinem Körper an einem Schalthebel hängen, sodass der Bagger nach links schwenkte. In diesem Bereich arbeitete zeitgleich der 51-Jährige, woraufhin ihn die Baggerschaufel im Bereich der Hüfte traf und kurzzeitig auch eingeklemmte. Der Schwerverletzte wurde mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. (AZ)

