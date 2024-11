Die Monheimer Bevölkerung stimmt bekanntlich am 12. Januar 2025 in einem Bürgerentscheid darüber ab, ob die bestehende Erdaushub-Deponie an ihrem jetzigen Standort erweitert werden soll oder nicht. Der Entscheid war nun im Stadtrat noch einmal Thema, diesmal ging es darum, in welcher Weise in zwei Monaten die Abstimmung vollzogen werden soll.

