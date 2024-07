Bei einem Unfall in Riedlingen entsteht hoher Sachschaden

In Riedlingen hat sich am frühen Montagabend ein Unfall ereignet, bei dem erheblicher Sachschaden entstanden ist. Um kurz nach 18 Uhr wollte nach Angaben der Polizei eine 40-Jährige mit ihrem Auto auf der Joseph-Gänsler-Straße an der Kreuzung mit der Kaiser-Karl-Straße geradeaus weiterfahren. Dabei übersah die Frau den vorfahrtsberechtigten Wagen eines aus Richtung Hubschrauber-Kreisverkehr nahenden Pkw, den eine 19-Jährige steuerte.

Die beiden Wagen stießen zusammen. Die 19-Jährige und eine 13-jährige Mitfahrerin der Unfallverursacherin erlitten leichte Verletzungen. Die Betroffenen lehnten eine medizinische Behandlung durch die Besatzung eines Rettungswagens ab. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 25.000 Euro. Das Auto der 40-Jährigen war nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bis zur Beendigung der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei zeigte die Verursacherin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung an. (AZ)