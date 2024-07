Drei Personen bei Unfall nahe Fünfstetten leicht verletzt

Bei einem Unfall am Freitagabend nahe Fünfstetten haben sich drei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Wie die Polizei berichtet, bog ein 74-Jähriger gegen 19.20 Uhr mit seinem Auto von Gosheim her kommend nach links auf die Kreisstraße in Richtung Wemding ein. Dabei übersah der Rentner einen Pkw, mit dem zwei Personen von Wemding her nahten. Die beiden Wagen stießen zusammen.

Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Der Schaden an den Fahrzeugen summiert sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen der Polizei auf rund 20.000 Euro. (AZ)