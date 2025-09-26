„Einsätze mit Kindern sind einen Tick härter“: Wie Feuerwehrleute mit schweren Unfällen umgehen

Die Fotos von den Unfällen auf der B2 bei Monheim und Kaisheim in dieser Woche sind schwer auszuhalten: vollkommen zerstörte Autos, ein Kindersitz auf der Straße. Während die meisten solche Bilder „nur“ im Fernsehen oder der Zeitung sehen, sind Einsatzkräfte direkt vor Ort damit konfrontiert. Mit allen Geräuschen und Gerüchen, die ein solches Geschehen mit sich bringt. Auch beim Unfall bei Kaisheim gab es Faktoren, die den Einsatz belastend machten. Wie gehen Feuerwehrleute mit so etwas um?

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaisheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis