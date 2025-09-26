Icon Menü
„Bei Kindern ist es besonders belastend“: Wie Feuerwehrleute im Donau-Ries-Kreis mit schweren Einsätzen umgehen

Landkreis Donau-Ries

„Einsätze mit Kindern sind einen Tick härter“: Wie Feuerwehrleute mit schweren Unfällen umgehen

Einsatzkräfte sind immer wieder mit schlimmen Bildern konfrontiert. So auch bei den Unfällen bei Kaisheim und Monheim in dieser Woche. Wie sie solche Einsätze erleben.
Von Bill Titze
    Feuerwehrleute sind bei Einsätzen oft stark gefordert.
    Feuerwehrleute sind bei Einsätzen oft stark gefordert. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Die Fotos von den Unfällen auf der B2 bei Monheim und Kaisheim in dieser Woche sind schwer auszuhalten: vollkommen zerstörte Autos, ein Kindersitz auf der Straße. Während die meisten solche Bilder „nur“ im Fernsehen oder der Zeitung sehen, sind Einsatzkräfte direkt vor Ort damit konfrontiert. Mit allen Geräuschen und Gerüchen, die ein solches Geschehen mit sich bringt. Auch beim Unfall bei Kaisheim gab es Faktoren, die den Einsatz belastend machten. Wie gehen Feuerwehrleute mit so etwas um?

